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Σέρρες: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Στρυμονικό

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, στο Στρυμονικό Σερρών, γύρω στις 4 το απόγευμα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

Σέρρες Φωτιά

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