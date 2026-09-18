Σέρρες: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Στρυμονικό
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THESTIVAL TEAM
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, στο Στρυμονικό Σερρών, γύρω στις 4 το απόγευμα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.
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