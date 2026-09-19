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Άγρια δολοφονία στην Κολομβία: Γυναίκα εκτελεστής πυροβόλησε 11 φορές και σκότωσε 61χρονο έμπορο – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Θύμα άγριας δολοφονίας έπεσε ένας 61χρονος έμπορος στην Κολομβία, όταν μια γυναίκα εκτελεστής τον πυροβόλησε συνολικά 11 φορές σχεδόν εξ επαφής.

Η εκτέλεση σημειώθηκε στην περιοχή Μποσκόνια, με βίντεο από κάμερα ασφαλείας να καταγράφει τη στιγμή που η γυναίκα που άνοιξε πυρ φτάνει μπροστά στην επιχείρηση του 61χρονου Γκαμπριέλ Αντόνιο Μουνιόζ Βισκαΐνο πάνω σε μια μηχανή με οδηγό έναν συνεργό της.

Με πρόσχημα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένα ζήτημα που αφορούσε μια χρυσή αλυσίδα, η γυναίκα φώναξε τον έμπορο που είχε το παρατσούκλι El Mocho και όταν αυτός εμφανίστηκε μαζί της τον πυροβόλησε 11 φορές μέσα σε 4 δευτερόλεπτα.

Δεχόμενος τα πρώτα πυρά ο Μουνιόζ προσπάθησε να απομακρυνθεί για σωθεί με τα τραύματά του, όμως, να αποδεικνύονται θανάσιμα.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν η υποτιθέμενη συναλλαγή που σχετιζόταν με τη χρυσή αλυσίδα ήταν πράγματι ο λόγος της επίσκεψης, ή αν χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για να προσεγγίσουν οι δύο δράστες το θύμα.

Κολομβία

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