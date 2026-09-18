Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 8 μέλη σπείρας που πουλούσε ναρκωτικά – Ανάμεσά τους και 16χρονος, χειροπέδες και σε 16χρονη που αγόρασε

Οκτώ μέλη σπείρας που πουλούσε ναρκωτικά συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των μελών βρίσκεται και ένας 16χρονος, ενώ συνελήφθη και μία 16χρονη, η οποία αγόρασε ναρκωτικές ουσίες από τα μέλη του κυκλώματος.

Τα οκτώ μέλη της σπείρας ηλικίας από 16 έως 28 ετών καθώς και η 16χρονη “πελάτισσά” συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης., κατόπιν πολύμηνων ερευνών. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης αποθήκευαν ναρκωτικές ουσίες στις οικίες που διέμεναν και ακολούθως με τη χρήση ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, προκειμένου να μην καταστούν εύκολα αντιληπτά τα στοιχεία τους, προέβαιναν στην εμπορία τους σε διάφορες περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες το απόγευμα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 16χρονο να εξέρχεται από την οικία του 28χρονου στην περιοχή της Πυλαίας και σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκαν στην κατοχή του 2 συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 2.060 γραμμαρίων και 1 συσκευασία κοκαΐνης συνολικού βάρους 104 γραμμαρίων, τις οποίες παρέλαβε προκειμένου να τις παραδώσει σε έτερο άτομο έναντι χρηματικής αμοιβής.

Σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην ανωτέρω οικία όπου εντοπίσθηκε και συνελήφθη ο 28χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 800 ευρώ, 1 πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος και 2 κινητά τηλέφωνα.

Ακολούθησε έρευνα σε οικία στην ίδια περιοχή στην οποία διέμεναν οι αλλοδαποί-μέλη της οργάνωσης, απ’ όπου εξήλθε η 16χρονη, η οποία μόλις είχε προμηθευτεί μικροποσότητα κάνναβης και στο εσωτερικό αυτής, καθώς και στους συλληφθέντες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(545) συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους (1.384,70) γραμμαρίων,

(13) συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης συνολικού βάρους (1.158) γραμμαρίων,

Πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών για το διαμοιρασμό των ναρκωτικών,

(2) αναδιπλούμενα μαχαίρια,

(1) ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

(5) κινητά τηλέφωνα και

Το χρηματικό ποσό των (450) ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε κατά περίσταση δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση των Νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.