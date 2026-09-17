Ηράκλειο: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 54χρονος που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη

Μάχη με τον χρόνο και τις αντίξοες συνθήκες έδωσαν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό στα Επείγοντα του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου όπου και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο 54χρονος άνδρας πουέπεσε το απόγευμα της Πέμπτης από τα Ενετικά Τείχη στο Κομμένο Μπεντένι.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr,ο 54χρονος που έχει τραυματιστεί βαριά, υπέστη ανακοπή, ωστόσο οι γιατροί, κατάφεραν μετά από τιτάνιες προσπάθειες να τον επαναφέρουν. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις του στο τοπικό μέσο ενημέρωσης o διοικητής του νοσοκομείου κ. Κώστας Δανδουλάκης, ο 54χρονος εισήχθη κατεπειγόντως στο χειρουργείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 54χρονος έπεσε στο κενό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.