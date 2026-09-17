MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία της League Phase μετά το τέλος της 2ης αγωνιστικής

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η ΑΕΚ το εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με 8-1 και σημείωσαν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Έτσι ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας καλύτερα συγκομιδή γκολ σε σχέση με τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, οι οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν κάνει το 2/2.

Αναλυτικά η βαθμολογία:
1. ΑΕΚ 6 β. 10-1 (2 αγώνες)
2. Ολυμπιακός 6 β. 7-2 (2 αγώνες)
3. Παναθηναϊκός 6 β. 3-0 (2 αγώνες)
4.Αστέρας AKTOR 4 β. 4-1 (2 αγώνες)
5. ΟΦΗ 4 β. 3-0 (2 αγώνες)
6. Άρης 4 β. 2-1 (2 αγώνες)
7. ΠΑΟΚ 4 β. 1-0 (2 αγώνες)
8. Ατρόμητος 3 β. 1-1 (2 αγώνες)
9. Καλαμάτα 2 β. (2 αγώνες)

10. Βόλος 1 β. 4-5 (2 αγώνες)
11. Μαρκό 1 β. 2-3 (2 αγώνες)
12.Κηφισιά 1 β. 2-4 (2 αγώνες)
13. ΑΕΛ Novibet 1 β. (2 αγώνες)
14. Νίκη Βόλου 0 β. 0-4 (2 αγώνες)
15. Νέστος Χρυσούπολης 0 β. 0-5 (2 αγώνες)
16. Πανσερραϊκός 0 β. 1-9 (2 αγώνες)

Κύπελλο Ελλάδας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Axios: Πιθανή η πρώτη συνάντηση Τραμπ με Ντέλσι Ροδρίγκες την επόμενη εβδομάδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

Μέτρα για την ενεργειακή κρίση θα ανακοινώσει το απόγευμα ο πρωθυπουργός

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Μετρό Θεσσαλονίκης: Έκλεισε προσωρινά ο σταθμός “Αγία Σοφία” – Εκκενώθηκε λόγω καπνών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 ώρες πριν

Συγκινητικό βίντεο: Φάλαινα “θρηνεί” το νεκρό μωρό της και το κουβαλά μαζί της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Σε κρίσιμη κατάσταση 16χρονη που έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της στη Νάξο