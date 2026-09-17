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Τυνησία: Καταιγίδες και πλημμύρες στην Τύνιδα – Αναστέλλονται τα μαθήματα σε σχολεία και πανεπιστήμια

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THESTIVAL TEAM

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Οι αρχές της Τυνησίας ανέστειλαν σήμερα τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια της πρωτεύουσας, λόγω της καταρρακτώδους βροχής, καθώς εκφράζονταν φόβοι για πλημμύρες στην πόλη.

Καταιγίδες ξέσπασαν το απόγευμα στην περιοχή της Τύνιδας και στα περίχωρά της, συνοδευόμενες σε ορισμένες περιπτώσεις από χαλάζι. Η βροχή διατάραξε την κυκλοφορία και μεγάλοι όγκοι νερού συσσωρεύτηκαν στους οδικούς άξονες.

Στη μεδίνα της Τύνιδας το νερό είχε κατακλύσει τους πλακόστρωτους δρόμους και πολλοί Τυνήσιοι βρήκαν καταφύγιο μέσα στα μαγαζιά.

Τις προηγούμενες ημέρες σε πολλές περιοχές της χώρας επικρατούσαν συνθήκες καύσωνα, με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες.

Ο κυβερνήτης της Τύνιδας ανέφερε σε ανακοίνωσή του λόγω της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών διακόπηκαν τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία, ιδιωτικά και δημόσια. Το υπουργείο Εσωτερικών από την πλευρά του έχει κινητοποιήσει όλα τα αναγκαία μέσα για να βοηθήσει τους οδηγούς και προέτρεψε τους κατοίκους να αποφεύγουν να διασχίζουν ξεροπόταμους.

Τυνησία

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