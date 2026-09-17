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Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για €9.000.000

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THESTIVAL TEAM

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Πραγματοποιήθηκε απόψε, Πέμπτη 17/09/2026, η κλήρωση Τζόκερ της Allwyn όπου ένας ή περισσότεροι τυχεροί θα μοιραστούν τουλάχιστον €9.000.000

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 37, 23, 30, 33, 22

Τζόκερ ο αριθμός: 7

Τζόκερ

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