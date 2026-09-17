Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Θα επιτραπεί στην ιρανική αντιπροσωπεία να παραστεί στην ΓΣ του ΟΗΕ
Pixabay
THESTIVAL TEAM
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε σήμερα πως θα επιτραπεί σε ιρανική αντιπροσωπεία να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη προκειμένου να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα.
Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας θα είναι λιγότερα από πέρυσι, ενώ θα υπόκεινται σε περιορισμούς μετακινήσεων και απαγορεύσεις σε ό,τι αφορά την αγορά ειδών πολυτελείας και άλλων αγαθών.