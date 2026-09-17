Διπλωματικές επαφές Κίνας – ΗΠΑ ενόψει της επίσκεψης του προέδρου Σι στην Ουάσιγκτον

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των προέδρων των δύο χωρών, μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο Xinhua.

Ο Ουάνγκ είπε στον Ρούμπιο ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ «θα έπρεπε να προετοιμάσουν το επόμενο στάδιο των επαφών ανωτάτου επιπέδου, με πνεύμα ισότητας, αμοιβαίο σεβασμό και αμοιβαίο όφελος», σύμφωνα με το πρακτορείο.

«Η διπλωματία σε επίπεδο ηγετών είναι η άγκυρα των δεσμών της Κίνας με τις ΗΠΑ» πρόσθεσε ο Ουάνγκ, τονίζοντας ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να ενισχύσουν την επικοινωνία και τη συνεργασία τους, να διαχειριστούν τις διαφορές τους και να σεβαστούν τα βασικά συμφέροντα η μία της άλλης.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των προέδρων των δύο χωρών, μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο Xinhua.

Ο Ουάνγκ είπε στον Ρούμπιο ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ «θα έπρεπε να προετοιμάσουν το επόμενο στάδιο των επαφών ανωτάτου επιπέδου, με πνεύμα ισότητας, αμοιβαίο σεβασμό και αμοιβαίο όφελος», σύμφωνα με το πρακτορείο.

«Η διπλωματία σε επίπεδο ηγετών είναι η άγκυρα των δεσμών της Κίνας με τις ΗΠΑ» πρόσθεσε ο Ουάνγκ, τονίζοντας ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να ενισχύσουν την επικοινωνία και τη συνεργασία τους, να διαχειριστούν τις διαφορές τους και να σεβαστούν τα βασικά συμφέροντα η μία της άλλης.