ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μητσοτάκης τελικά “άδειασε” τον κ. Μαρινάκη για να μην “αδειάσει” τον εαυτό του

«Έπειτα από τετραήμερη σιωπή και αφού στο μεταξύ μέτρησε τον θόρυβο στην κοινωνία από την αποκάλυψη της κρυφής ατζέντας της κυβέρνησης για την περικοπή της καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, ο κ. Μητσοτάκης τελικά ‘άδειασε’ τον κ. Μαρινάκη για να μην ‘αδειάσει’ τον εαυτό του», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του σχετικά με τη συνέντευξη του πρωθυπουργού.

«Και μια εύλογη απορία», προσθέτει, θέτοντας το εξής ερώτημα: «η κοστολόγηση του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας γιατί δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί αφού υπήρχε;»

«Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ», αναφέρει καταληκτικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.