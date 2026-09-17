Λιθουανία: Οι αρχές ανακάλυψαν 12 σήραγγες στα σύνορα που είχαν σκαφτεί για διελεύσεις μεταναστών από την Λευκορωσία

Η αρχές της Λιθουανίας ανακάλυψαν στο διάστημα μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου 12 σήραγγες που είχαν αφετηρία στη Λευκορωσία και προορίζονταν για την διέλευση μεταναστών προς την Λιθουανία, χώρα-μέλος της ΕΕ, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Μαρτίνας Κατελίνας.

«Παρατηρούμε ανησυχητικές εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας των συνόρων» δήλωσε ο Κατελίνας σε συνεδρίαση της βουλής στο Βίλνιους, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο BNS.

«Η απειλή της παράτυπης μετανάστευσης αυξάνεται, και οι σήραγγες που σκάβονται κάτω από τα κρατικά σύνορα αποτελούν πλέον μια παράνομη εναλλακτική λύση για την παράνομη είσοδο στη Δημοκρατία της Λιθουανίας», ανέφερε

Η Λιθουανία —όπως και η Λετονία και η Πολωνία— έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Λευκορωσία ότι μεταφέρει με οργανωμένο τρόπο μετανάστες από περιοχές σε κρίση στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κυβέρνηση στο Βίλνιους αντέδρασε ενισχύοντας την προστασία των συνόρων και κατασκευάζοντας ένα συνοριακό φράχτη. Έχουν επίσης ανακαλυφθεί σήραγγες στα σύνορα της Λετονίας και της Πολωνίας με τη Λευκορωσία.

Σε απάντηση στο φαινόμενο των σηράγγων, η λιθουανική συνοριακή φρουρά έχει καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης, ανέφερε ο Κατελίνας, ενώ έχει ενισχυθεί η συνεργασία με την υπηρεσία προστασίας των συνόρων της ΕΕ Frontex και με ιδιωτικούς οργανισμούς.

Επίσης, δοκιμάζονται συσκευές ραντάρ ανίχνευσης σε βάθος και προμηθεύεται εξειδικευμένο εξοπλισμό για τον εντοπισμό υπόγειων σηράγγων πρόσθεσε ο υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ