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Φαίη Σκορδά: Η ιδιαίτερη ανάρτησή της στο Instagram ανήμερα της ονομαστικής της γιορτής

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THESTIVAL TEAM

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Την ονομαστική της γιορτή έχει σήμερα η Φαίη Σκορδά, η οποία προχώρησε σε μια ιδιαίτερη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η παρουσιάστρια ανέβασε μια εικόνα στην οποία τη βλέπουμε να κρατάει στο χέρι της μια φωτογραφία της θείας της και νονάς της, της Σοφίας, από την οποία πήρε και το όνομά της…

«Η δική μου Σοφία… Θεία μου, νονά μου, πήρα το όνομα της, με ξεγέννησε, ήταν πάντα δίπλα μου με την σοφία της και την μεγάλη πίστη της στον Θεό. Σ’ αγαπώ πάντα και σε σκέφτομαι… Χρόνια Πολλά», έγραψε η Φαίη Σκορδά στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Φαίης Σκορδά:

Φαίη Σκορδά

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