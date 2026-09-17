Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Παλαμά Καρδίτσας – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Παλαμά Καρδίτσας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 13:20.
Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.
Επίσης ο Δήμος Παλαμά κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.
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