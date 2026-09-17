Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Παλαμά Καρδίτσας – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Παλαμά Καρδίτσας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 13:20.

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Επίσης ο Δήμος Παλαμά κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.