MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Παλαμά Καρδίτσας – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Παλαμά Καρδίτσας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 13:20.

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Επίσης ο Δήμος Παλαμά κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Αποσυμφόρηση σπιτιού: Τι είναι ο κανόνας 90/90 που κάνει το ξεκαθάρισμα πιο εύκολο, σύμφωνα με ειδικούς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Νέες τιμές στα κόμιστρα των ταξί – Τι ακριβαίνει

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Άρης – Μαρκό 1-0: “Ίδρωσε” αλλά πήρε την πρώτη νίκη στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Οι ενδεκάδες στο Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Θάνατος Μαζωνάκη: Καρέ – καρέ οι κινήσεις των διασωστών του ΕΚΑΒ, βρισκόταν ήδη σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και ασυστολία όταν έφτασαν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Κηφισιά: Συνελήφθη 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό μέσα σε τρένο του ΗΣΑΠ