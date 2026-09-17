MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα επίθεση των σκύλων της οικογένειας του Τσιτσιπά σε τρεις ανθρώπους: “Με δάγκωσαν άσχημα στο χέρι”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ., μετά την άγρια επίθεση δύο λυκόσκυλων σε τρεις πολίτες στην περιοχή της Βάρης.

Συγκεκριμένα το περιστατικό έγινε το πρωί της Πέμπτης, ενώ τα σκυλιά φέρονται να ανήκουν σε συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας του Στέφανου Τσιτσιπά.

Όπως περιέγραψε στο protothema.gr η κυρία Τίνα Κασιδόκωστα (ένα από τα θύματα της επίθεσης), όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί όταν δέχθηκε τηλέφωνο από τον θείο της ο οποίος την ενημέρωσε ότι δέχθηκε επίθεση από δύο σκυλιά.

«Ο θείος μου μένει στη Βάρη και μου είπε ότι τον δάγκωσαν δύο λυκόσκυλα, έτσι αποφάσισα να πάω από εκεί. Ανεβαίνοντας την οδό είδα σε κάποια απόσταση δύο σκυλιά. Όταν το ένα από αυτά με είδε άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου. Με πλησίασε και μου άρπαξε το χέρι. Μετά ήρθε και το άλλο. Προσπάθησα να μείνω ακίνητη αλλά μάταια. Με έριξαν στο έδαφος και ευτυχώς ήρθε ο προϊστάμενος των αδέσποτων του Δήμου και με πήγε στο κέντρο Υγείας Βάρης. Με έχουν δαγκώσει άσχημα στο χέρι», ανέφερε η κυρία Κασιδόκωστα, προσθέτοντας πως τα σκυλιά επιτέθηκαν συνολικά σε τρία άτομα.

«Δάγκωσαν εμένα, τον θείο μου και ακόμη μία γυναίκα που, απ’ ότι άκουσα, έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Έχω καταθέσει μήνυση», κατέληξε.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται επίθεση από σκύλο που ανήκει σε μέλος της οικογένειας Τσιτσιπά. Τον Μάιο του 2025, σκύλος της οικογένειας είχε επιτεθεί σε 71χρονο στη Βουλιαγμένη, με αποτέλεσμα ο άνδρας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράμματα. Είχε προηγηθεί, το 2023, ακόμη ένα περιστατικό, όταν σκύλος είχε πηδήξει πάνω από την περίφραξη κατοικίας της οικογένειας στη Βουλιαγμένη και είχε επιτεθεί σε 13χρονο. Ο ανήλικος είχε τότε διακομιστεί στο νοσοκομείο με δαγκωματιές στα χέρια και τα πόδια.

Σκύλοι Στέφανος Τσιτσιπάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το σκεπτικό των ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση των δύο γιατρών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Συνάντηση Νέστορα με τον Αγγελούδη στο δημαρχείο – Τι συζήτησαν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Κόρινθος: Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων – Ένας εξ αυτών έβγαλε μαχαίρι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Δημοσκόπηση: Προβάδισμα 15,1 μονάδων της ΝΔ έναντι της ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ – “Δεν έπεισαν” οι προτάσεις των κομμάτων στη ΔΕΘ

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Amanda Seyfried: Χωριστοί δρόμοι με τον σύζυγό της έπειτα από 9 χρόνια γάμου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 13χρονος απείλησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε 12χρονο στην αυλή σχολικού συγκροτήματος