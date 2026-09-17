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Νεκρός εντοπίστηκε ο 45χρονος που αγνοούνταν μετά την ανατροπή ταχύπλοου στην Κεφαλονιά

Αρχείο Intime
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Νεκρός εντοπίστηκε ο άνδρας που αγνοούνταν μετά από περιστατικό με ταχύπλοο σκάφος στην Κεφαλονιά, το οποίο είχε ανατραπεί στην περιοχή του Κατελειού και βρέθηκε στην παραλία Αράγια του Πόρου.

Σύμφωνα με το kefaloniapress.gr, πρόκειται για 45χρονο Ρουμάνο, η σορός του οποίου εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αράγια, κοντά στο σημείο όπου είχε βρεθεί το αναποδογυρισμένο σκάφος. Στο σημείο έχουν σπεύσει οι αρμόδιες αρχές, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το ταχύπλοο είχε εντοπιστεί χθες το πρωί αναποδογυρισμένο στην περιοχή του Πόρου Κεφαλονιάς, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί από μαρτυρίες κατοίκων, το σκάφος είχε ανατραπεί στην περιοχή του Κατελειού, ενώ φέρεται να κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Στο ταχύπλοο επέβαιναν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο άνδρες. Ο ένας από τους δύο είχε εντοπιστεί, ενώ για τον δεύτερο είχαν ξεκινήσει έρευνες στη θαλάσσια περιοχή.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν μέχρι τον εντοπισμό του 45χρονου στην παραλία Αράγια, κοντά στο σημείο όπου είχε βρεθεί το σκάφος.

Κεφαλονιά

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