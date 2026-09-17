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Χανιά: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 18χρονη που κατηγορείται για τον βαρύ τραυματισμό του βρέφους της

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μετά από δύο προθεσμίες, στην ανακρίτρια Χανίων οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης για να απολογηθεί η 18χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης στο 20 ημερών βρέφος της.

Μετά την απολογία της και με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, η 18χρονη αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της εμφάνισης σε τακτά χρονικά διαστήματα σε αστυνομικό τμήμα.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Flashnews.gr, της επιβλήθηκε η παρακολούθηση προγράμματος στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, ενώ της απαγορεύτηκε και η προσέγγιση του βρέφους που νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η 18χρονη είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, ενώ η απολογία της αναμένεται να γίνει υπό την σκιά των αποκαλύψεων από το «Χαμόγελο του παιδιού», σύμφωνα με τις οποίες «το 2013, ο Οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία».

Επιπλέον «το 2022, ζητήθηκε από τον Οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το Νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο Νοσοκομείο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Και σε αυτή την περίπτωση, δεν ζητήθηκε η συνδρομή του Οργανισμού ούτε υπήρξε ενημέρωσή του σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο Νοσοκομείο».

βρέφος Χανιά

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