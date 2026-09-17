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Νέα αίτηση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα – Tρίτη οικογένεια ζητά να ασκηθεί έφεση

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Αίτηση κατά του βουλεύματος για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα κατέθεσε σήμερα ο σύζυγος της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, μητέρας δύο ανήλικων παιδιών στο.

Το αίτημα κατατέθηκε από την Βάσω Πανταζή και τον Δημοσθένη Πανταζόπουλο, τους δύο συνηγόρους της οικογένειας οι οποίοι μαζί με τον σύζυγό της νεκρής εργαζόμενης μετέβησαν στο δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας ώστε να ζητήσουν να ασκηθεί έφεση κατά της αποφυλάκισης του κατηγορούμενου ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα .

Σε δηλώσεις τους οι δύο συνήγοροι ανέφεραν πως σε δεύτερο χρόνο θα προσκομίσουν νέα στοιχεία στον ανακριτή ζητώντας παράλληλα αναβάθμιση των κατηγοριών για όλους τους κατηγορουμένους. Αυτή είναι η τρίτη οικογένειας που καταθέτει σχετικό αίτημα κατά της αποφυλάκισης του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη ο οποίος κατηγορείται για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο από την οποία προκλήθηκε κίνδυνος για ανθρώπους και θάνατος. Επίσης κατηγορείται για ανθρωποκτονία κατά συρροή η οποία συνδέεται με τον θάνατο των πέντε εργαζομένων.

Πηγή: protothema.gr

Βιολάντα

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