Σοκ σε σχολείο της Κοζάνης: 15χρονη μαθήτρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες
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THESTIVAL TEAM
Σοκ επικράτησε σήμερα στο 1ο ΓΕΛ Κοζάνης, όταν 15χρονη μαθήτρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου.
Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, στο Λύκειο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη μαθήτρια στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, σε κρίσιμη κατάσταση.
Μάλιστα, οι πρώτες πληροφορίες θέλουν την μαθήτρια να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της.
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