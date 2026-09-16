Σουηδία: Οριακή νίκη της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης στις εκλογές

Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση επικράτησε με οριακή διαφορά του κυβερνώντος συντηρητικού συνασπισμού στις βουλευτικές εκλογές της Σουηδίας, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση (SVT), με καταμετρημένο το 99% των ψηφοδελτίων.

Μόλις 29.169 ψήφοι χώριζαν τα δύο μπλοκ στις 18:47 (τοπική ώρα, 19:47 στην Ελλάδα). Η συμμαχία υπό την ηγεσία της επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών Μαγκνταλένα Άντερσον καταλαμβάνει 175 έδρες στο κοινοβούλιο των 349 εδρών, σηματοδοτώντας αλλαγή κυβέρνησης.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον – στον οποίο συμμετείχε το ακροδεξιό κόμμα Σουηδοί Δημοκράτες – καταλαμβάνει 174 έδρες.

«Η πιθανότητα ανατροπής σε αυτό το στάδιο (της καταμέτρησης) είναι τόσο χαμηλή που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως η αντιπολίτευση θα εξασφαλίσει τις περισσότερες έδρες», μετέδωσε η SVT.

Η σουηδική εκλογική αρχή προχωρά τώρα στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων που έφτασαν με καθυστέρηση, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Έχει ανακοινώσει πως τα τελικά αποτελέσματα ενδέχεται να ανακοινωθούν αύριο Πέμπτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ