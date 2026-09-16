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Έρχεται εθελοντική αιμοδοσία στο ΑΠΘ

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Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με την Επιτροπή Υγείας, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρες 9:00 με 13:00, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (είσοδος από το ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»).

Παράλληλα, όσες /όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να ενημερωθούν για τη δωρεά αιμοπεταλίων και μυελού των οστών, καθώς και να εγγραφούν ως δότες μυελού των οστών. Η αιμοδοσία ή η λήψη αιμοπεταλίων θα πραγματοποιηθεί με προγραμματισμένα ραντεβού, προκειμένου να μην υπάρξει συνωστισμός.

Οι υποψήφιοι/ιες αιμοδότες/τριες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο τηλέφωνο 2310 996709, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 με 15:00.

Όσες/όσοι επιθυμούν να αιμοδοτήσουν θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους και να έχουν μαζί την αστυνομική ταυτότητά τους. Οι υποψήφιοι αιμοδότες δεν απαιτείται να είναι νηστικοί, συνιστάται όμως να έχουν καταναλώσει ένα ελαφρύ γεύμα και να είναι καλά ενυδατωμένοι.

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