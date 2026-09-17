ΚΝΕ: Καταγγέλλουμε τις απαράδεκτες ποινές απέναντι σε νέους στρατευμένους που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ

«Καταγγέλλουμε τις απαράδεκτες ποινές απέναντι σε νέους στρατευμένους επειδή “τόλμησαν” να πάρουν θέση μαζί με τα Εργατικά Κέντρα, τους γονείς, τους συναδέλφους και τους συμφοιτητές τους συμμετέχοντας στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της ΔΕΘ» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΝΕ και σημειώνει:

«Είναι προφανές πως αυτό που ενόχλησε την κυβέρνηση είναι ότι οι φαντάροι ενίσχυσαν με την παρουσία τους το μήνυμα που έστειλε η μεγαλειώδης συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης: “Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία, καμία θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους”!».

Όπως επισημαίνει, μεταξύ άλλων, «το κύμα αλληλεγγύης υπέρ των νέων στρατευμένων που δυναμώνει, οι ανακοινώσεις καταδίκης από φορείς του κινήματος, επιβεβαιώνουν ότι οι απαράδεκτες ποινές, οι απειλές και η προσπάθεια εκφοβισμού θα έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκει η κυβέρνηση.

Εξάλλου και μέσα στα ίδια τα στρατόπεδα οι συνεχόμενες διαμαρτυρίες νέων στρατευμένων και οι αυξανόμενες ενστάσεις – ακόμα και αρνήσεις – Ελλήνων αξιωματικών για εμπλοκή της Ελλάδας στο πολεμικό μακελειό αποδεικνύουν ότι… “ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα: ξέρει να σκέφτεται”.

Με αυτόν τον στίχο του Μπέρτολτ Μπρεχτ θα υποδεχτούμε φέτος τους νέους που υπηρετούν τη θητεία τους, τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων που προβληματίζονται με τις σημερινές εξελίξεις στις εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα».

«Στο κεντρικό Φεστιβάλ της Αθήνας θα υπάρχει και “Χώρος Φαντάρων και αξιωματικών ενάντια στον πόλεμο” ο οποίος θα είναι σημείο συνάντησης, συζήτησης και ανταλλαγής πείρας φαντάρων από όλη τη χώρα, έτσι ώστε να συνεχίσουν ακόμη πιο αποτελεσματικά να εκδηλώνουν την αντίθεσή τους απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που διεξάγεται στην περιοχή μας. Να συνεχίσουν με αφοβία και τόλμη να καταδικάζουν τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης και την ελληνική εμπλοκή όπως έκαναν όλο το προηγούμενο διάστημα» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΚΝΕ.