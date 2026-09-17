Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ετοιμάζεται αίτημα αποφυλάκισης μόνο για τον 58χρονο γιατρό

Μια νέα εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αποκάλυψε ο Νίκος Ευαγγελάτος μέσα από το «Live News», το απόγευμα της Πέμπτης, σχετικά με την υπερασπιστική γραμμή του ζευγαριού των γιατρών που έχει προφυλακιστεί.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος, ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα ζητηθεί η αποφυλάκιση και των δύο κατηγορουμένων, η στάση αυτή αναμένεται να αλλάξει, καθώς το σχετικό αίτημα θα αφορά μόνο τον γιατρό και όχι τη σύζυγό του.

«Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και το λέμε μετά από διασταύρωση των πληροφοριών ότι αυτή η στάση θα αλλάξει. Θα ζητηθεί η αποφυλάκιση, αλλά θα ζητηθεί από τον κύριο Αγαπηνό και τους συνεργάτες του μόνο η αποφυλάκιση του γιατρού, όχι της γυναίκας του», αποκάλυψε ο Νίκος Ευαγγελάτος.

Όπως αναφέρθηκε στη συνέχεια της εκπομπής, ο γιατρός φέρεται να διαχωρίζει τη θέση του από τη σύζυγό του και να υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Κατά τον ισχυρισμό του, την κρίσιμη ώρα βρισκόταν στον δικό του χώρο με άλλον ασθενή και δεν ενημερώθηκε εγκαίρως για όσα συνέβαιναν με τον τραγουδιστή.

«Τέσσερις η ώρα μου το είπε και λίγο μετά ο ασθενής πέθανε, άρα δεν πρόλαβα να αντιδράσω», συνόψισε ο Νίκος Ευαγγελάτος τη θέση του γιατρού, σημειώνοντας ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί έχουν ήδη τεθεί και αξιολογηθεί πριν από την απόφαση για την προφυλάκισή του.

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