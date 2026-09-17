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Ερντογάν: Η υποψηφιότητα στην ΕΕ δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα

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Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την ‘Αγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην ΕΕ.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατά την Τουρκία σε αναμονή επί 53 χρόνια. «Η Ευρώπη δεν έχει εντάξει την Τουρκία εδώ και 53 χρόνια και δεν σκέφτεται να το κάνει ούτε από εδώ και πέρα. Εμείς δεν κλείσαμε την πόρτα», δήλωσε.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε πως «σκεφτόμαστε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μας πάρουν, έχει καλώς, αν δεν μας πάρουν, επίσης έχει καλώς».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ένταξη στην ΕΕ δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Τουρκία, στέλνοντας μήνυμα προς τις Βρυξέλλες: «Η προτεραιότητά μας δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους λέμε συνεχώς ότι αυτοί θα είναι που θα χάσουν, όχι η Τουρκία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

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