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Ρεκόρ επισκεπτών στην Παναγία Σουμελά – Ξεκινούν εργασίες συντήρησης στις Μονές Βαζελώνος και Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ρεκόρ προσέλευσης καταγράφει η τουριστική κίνηση στη Μονή της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα, καθώς έως τις 15 Σεπτεμβρίου ο αριθμός των επισκεπτών ανήλθε σε 520.000 από 121 χώρες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Βάσει των εκτιμήσεων, η συνολική επισκεψιμότητα στο ιστορικό μνημείο αναμένεται να ξεπεράσει τις 600.000 έως το τέλος του έτους.

Με αφορμή την αυξημένη αυτή κίνηση, το μοναστηριακό συγκρότημα επισκέφθηκε κλιμάκιο του κυβερνώντος κόμματος AKP, αποτελούμενο από τον πρόεδρο της Επιτροπής Δημοσίων Έργων, Πολεοδομίας, Μεταφορών και Τουρισμού της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και βουλευτή Τραπεζούντας Αντίλ Καραϊσμαίλογλου, τον βουλευτή Γιλμάζ Μπουγιούκαϊντιν και τον δήμαρχο Ματσούκας, Κοράι Κοτσάν.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Καραϊσμαίλογλου χαρακτήρισε τη Σουμελά ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία της περιοχής, ενώ ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης στις επίσης ιστορικές Μονές Βαζελώνος και Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα.

Όπως σημείωσε, τα δύο αυτά μοναστήρια διαθέτουν ανάλογου επιπέδου ιστορική αξία και η απόδοσή τους στο κοινό αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το τουριστικό ενδιαφέρον στην ευρύτερη κοιλάδα της Σουμελά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παναγία Σουμελά

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