Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση με αναστολή σε νεαρό για τον ομαδικό ξυλοδαρμού μαθητή στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης το 2022

Φυλάκιση πέντε μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε νεαρό, ο οποίος μαζί με ομάδα ατόμων ξυλοκόπησαν μαθητή του ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.

Ο πατέρας του 14χρονου μίλησε στην ΕΡΤ, συγκλονίζοντας με τις περιγραφές του.

«Δεκαπέντε άτομα τον χτυπούσαν στο κεφάλι, είχε εγκεφαλικές κακώσεις, τον έριξαν κάτω και τον πατούσαν», λέει και προσθέτει: «Το παρακολουθεί ήδη ψυχολόγος και κάθε φορά που ερχόμαστε στα δικαστήρια τον παρακολουθεί. Δεν μπορεί να συνέλθει το παιδί και με αυτά που γίνονται και ακούμε κάθε μέρα, δεν μπορεί να συνέλθει με τίποτα. Δηλαδή κι αυτή η δικαίωση στο δικαστήριο, η μικρή δικαίωση, την οποία θα βάλω σε εισαγωγικά, δεν είναι δικαίωση».

Η επίθεση έγινε τον Οκτώβριο του 2022. Ενώπιον του διευθυντή του σχολείου παραδέχτηκαν ότι χτύπησαν τον 14χρονο δύο μεγαλύτεροι μαθητές, ο ένας εκ των όποιων κάθισε σήμερα στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

«Ήμουν στο προαύλιο. Βγήκαν 15 άτομα δεν τους ήξερα. Κινήθηκαν προς το μέρος μου και άρχισαν να με χτυπούν. Ακόμη και όταν έπεσα κάτω με χτυπούσαν με μπουνιές και κλοτσιές. Κάλυπτα με τα χέρια το κεφάλι μου», περιέγραψε το θύμα επίθεσης.

«Εμείς θεωρούμε ότι είναι στοιχείο ενός φαινομένου που μαστίζει τη χώρα μας βία των ανηλίκων και ειδικά η βία στα σχολικά συγκροτήματα», σχολίασε σχετικά ο Θανάσης Στυλίδης, συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας.

«Το γεγονός ξεκίνησε από μία παρεξήγηση. Ήρθε στην τάξη μας χωρίς να είναι εκεί μαθητής και έβρισε. Του ζητήσαμε τον λόγο, ήμασταν μόνο δύο άτομα όχι 15 και μόνο τον σπρώξαμε. Δεν τον χτυπήσαμε», υποστήριξε ένας εκ των κατηγορουμένων στο δικαστήριο.

Πηγή: ertnews.gr