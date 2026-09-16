Κωνσταντοπούλου: Είστε μια απομονωμένη κυβέρνηση που δεν μπορεί να πείσει κανένα

«Δειλό» χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας, όπου έλαβε χώρα η δεύτερη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, σχολιάζοντας την αποχώρησή του από την αίθουσα μετά την παρέμβασή του ίδιου και του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αναφερόμενη στα «διλήμματα» που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απάντησε ότι σε κάθε πρόβλημα που παρουσίασε ως «δήθεν άλυτο», «η Πλεύση έχει τη λύση».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι «δεν έχουμε «δημοκρατική κυβέρνηση» ούτε «δημοκρατικές συνθήκες», κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι έχει χρίσει πρόεδρο της επιτροπής αναθεώρησης του Συντάγματος, «έναν χουντικό».

Όπως είπε, ο Μάκης Βορίδης που «πήγε στις φυλακές να πάρει το χρίσμα από τον Παπαδόπουλο», δήλωσε σήμερα ότι «θελουμε ένα καλύτερο πολίτευμα και ένα καλύτερο Σύνταγμα».

«Ποιο είναι το καλύτερο πολίτευμα; Αυτό που έχει εγκαθιδρύσει ο κ. Μητσοτάκης. Μια διακυβέρνηση εκτροπής και επιβολής στην οποία επικυριαρχούν και διαφεντεύουν τα φασιστοειδή. Ο Βορίδης, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν σέβεται τα πιο «ιερά άρθρα του Συντάγματος» και «εκθέτει ανεπανόρθωτα σε αδήριτο κίνδυνο τις ζωές όλων».

Σχολιάζοντας την σημερινή ψηφοφορία επισήμανε ότι η φράση «λίγο ενισχυμένη» που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός αναφέρεται στις ψήφους των «ορφανών της Χρυσής Αυγής» που μόνο αυτοί στηρίζουν σταθερά τα νομοσχέδια της κυβέρνησης. «Είστε μια απομονωμένη κυβέρνηση που δεν μπορεί να πείσει κανένα και καμία να συμφωνήσει» δήλωσε η Ζ. Κωνσταντοπούλου και χαρακτήρισε «κωμική» την εικόνα του πρωθυπουργού που απευθύνθηκε στο ΠΑΣΟΚ για συναίνεση.

Όσον αφορά τις θέσεις του κόμματός της έκανε αναφορά σε προτάσεις, όπως η δημιουργία διαδικασίας ελέγχου όλων των δαπανών του δημοσίου, που θα βάλει τέλος σε πρωτογενή πλεονάσματα, μυστικά κονδύλια και απευθείας αναθέσεις μητρότητας και όχι στα επιδόματα.

Προανήγγειλε, τέλος ότι από 5/10 η Πλεύση Ελευθερίας θα ξεκινήσει την κατάθεση δεκάδων νομοσχεδίων, όπως το επίδομα μητρότητας, την προστασία της πρώτης κατοικίας κ.ά., ενώ αναφέρθηκε και στις 20 προτάσεις όχι για αναθεώρηση του Συντάγματος αλλά για συντακτική συνέλευση με ενίσχυση όλων των αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών.