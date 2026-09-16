Νέες τιμές στα κόμιστρα των ταξί – Τι ακριβαίνει

Αυξήσεις στον τιμοκατάλογο ορισμένων υπηρεσιών ταξί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ το επόμενο διάστημα, για τα δρομολόγια που συνδέουν τα αεροδρόμια με τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, καθώς και για τις περιπτώσεις αναμονής.

Για το θέμα προηγήθηκαν συναντήσεις εκπροσώπων των επαγγελματιών ταξί με την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι νέες αναπροσαρμογές αναμένεται να ισχύσουν από τη δημοσίευση του ΦΕΚ μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με πηγές του υπουργείου, η σταθερή χρέωση για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται στα 50 ευρώ από 40 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη τιμή κατά τη νυχτερινή περίοδο, από 00:00 έως 5:00 από 55 ευρώ σήμερα, διαμορφώνεται στα 65 ευρώ.

Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο αυξάνεται στα 28 ευρώ από 25 ευρώ που ισχύει σήμερα, ενώ για τα νυχτερινά δρομολόγια στα 38 ευρώ από 35 ευρώ.

Παράλληλα, η χρέωση για χρόνο αναμονής αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα. Δεν προβλέπεται καμία αλλαγή στην ελάχιστη χρέωση διαδρομής.

Από την πλευρά του το ΣΑΤΑ (Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής) σημειώνει πως «η νέα τιμολόγηση έρχεται μετά από την επίμονη πίεση και την τεκμηριωμένη εισήγηση του ΣΑΤΑ το οποίο είχε επανειλλημένα επισημάνει την ανάγκη αναπροσαρμογής των κομίστρων στα σημερινά οικονομικά δεδομένα και στο πραγματικό κόστος λειτουργίας των ταξί».

Ωστόσο, ο Λευτέρης Πετράκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), εκτιμά πως οι νέες ρυθμίσεις δεν προσφέρουν ουσιαστικό όφελος στους οδηγούς ταξί της περιφέρειας.

«Θεωρώ σημαντική την σημερινή απόφαση για την αύξηση της σταθερής τιμής των διαδρομών από και προς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και της χρονοχρέωσης» αναφέρει, προσθέτοντας: «αναγνωρίζω τη θετική ανταπόκριση του υπουργείου σε ένα τεκμηριωμένο αίτημα του κλάδου. Για μένα, όμως, αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα βήμα και όχι το τέλος της προσπάθειας. Θέλω, ιδιαίτερα, να επισημάνω ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν προσφέρει ουσιαστικό όφελος στους συναδέλφους της περιφέρειας. Η αύξηση της χρονοχρέωσης αφορά κυρίως συνθήκες μεγάλης κυκλοφοριακής συμφόρησης και παρατεταμένης αναμονής, που δεν χαρακτηρίζουν στον ίδιο βαθμό την καθημερινή λειτουργία του ταξί στην περιφέρεια».