Ο Άρης Μουγκοπέτρος υποβλήθηκε στο όγδοο χειρουργείο: “Αυτή είναι η τελευταία μου μάχη”

Ο Άρης Μουγκοπέτρος υποβλήθηκε την Τετάρτη (16/9) στο όγδοο χειρουργείο στο χέρι του, στο ΚΑΤ, το οποίο ευελπιστεί να είναι και το τελευταίο, συνεχίζοντας τη δύσκολη πορεία αποκατάστασης μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο γνωστός μουσικός έκανε δύο αναρτήσεις μέσα από το νοσοκομείο, μία πριν από την επέμβαση και μία αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της.

Λίγο πριν από το χειρουργείο, ο Άρης Μουγκοπέτρος δημοσίευσε φωτογραφία του και έγραψε: «8ο και τελευταίο χειρουργείο! Στα χέρια του κυρίου Εμμανουήλ Φανδρίδη το χέρι μου για ακόμη μια φορά! Με πίστη, δύναμη και ελπίδα θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι η τελευταία μου μάχη».



Μετά την επέμβαση, ο μουσικός επανήλθε με βίντεο μέσα από το νοσοκομείο, ανακοινώνοντας ότι όλα πήγαν καλά. «Φιλαράκια, μόλις βγήκαμε από το χειρουργείο. Δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Ευχαριστώ για τις χιλιάδες ευχές σας, για ακόμα μια φορά που μου δείχνετε την αγάπη σας.

Σας αγαπώ πολύ και μετράμε αντίστροφα για να επιστρέψουμε εκεί που ξέρουμε. Σας αγαπώ πολύ όλους! Φιλιά», ανέφερε ο Άρης Μουγκοπέτρος.