Συνελήφθη 16χρονος Αιγύπτιος για το μαχαίρωμα 21χρονου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
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THESTIVAL TEAM
Συνελήφθη ένας 16χρονος Αιγύπτιος για το αιματηρό επεισόδιο με μαχαίρωμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Ο 16χρονος φέρεται να μαχαίρωσε για άγνωστους λόγους έναν 21χρονο Σύριο ο οποίος μεταφέρθηκε ευτυχώς εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Οι αστυνομικές αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος τελικά συνελήφθη πριν από λίγη ώρα.
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