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Συνελήφθη 16χρονος Αιγύπτιος για το μαχαίρωμα 21χρονου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Intime
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Συνελήφθη ένας 16χρονος Αιγύπτιος για το αιματηρό επεισόδιο με μαχαίρωμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο 16χρονος φέρεται να μαχαίρωσε για άγνωστους λόγους έναν 21χρονο Σύριο ο οποίος μεταφέρθηκε ευτυχώς εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος τελικά συνελήφθη πριν από λίγη ώρα.

Θεσσαλονίκη Μαχαίρωμα

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