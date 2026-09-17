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Σουηδία: Παραιτείται ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον μετά την ήττα στις εκλογές

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, ανακοίνωσε την παραίτησή του, μετά την ήττα του στις βουλευτικές εκλογές.

Τα κόμματα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης εξασφάλισαν 176 έδρες στις εκλογές της Κυριακής, έναντι 173 εδρών που συγκέντρωσε ο κυβερνητικός συνασπισμός της δεξιάς υπό τον Κρίστερσον, σύμφωνα με την εκλογική αρχή της χώρας, μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης.

Το αποτέλεσμα ανοίγει τον δρόμο για αλλαγή κυβέρνησης, με την αρχηγό του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Μαγκνταλένα Άντερσον, να αναμένεται να επιστρέψει στην πρωθυπουργία, έπειτα από 4 χρόνια στην αντιπολίτευση.

Έχουν πλέον καταμετρηθεί όλες οι ψήφοι για τις 349 έδρες του σουηδικού κοινοβουλίου, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να επικυρωθεί επισήμως τις επόμενες ημέρες.

Σουηδία

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