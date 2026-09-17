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Η ταινία Spider-Man εκθρονίζει το Star Wars με ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων στις ΗΠΑ

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THESTIVAL TEAM

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Το κινηματογραφικό έργο «Spider-Man: Brand New Day» έγινε η εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών στο αμερικανικό box office, ξεπερνώντας σε εισπράξεις το «Star Wars: The Force Awakens» του 2015.

Για περισσότερο από μία δεκαετία, η ταινία του σύμπαντος του Star Wars διατηρούσε την πρώτη θέση στη Βόρεια Αμερική με 936 εκατομμύρια δολάρια. Πλέον, παρέδωσε τα σκήπτρα στην τέταρτη αυτόνομη περιπέτεια του Spider-Man με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ (Tom Holland), η οποία συγκέντρωσε 936,77 εκατομμύρια δολάρια σε 47 ημέρες προβολής, σύμφωνα με το Variety.

Spiderman

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