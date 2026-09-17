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Γερμανία: Εμπρηστική επίθεση σε συναγωγή του Βούπερταλ – Συνελήφθη ύποπτος

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Ένας άνδρας συνελήφθη νωρίτερα απόψε στο Βούπερταλ ως ύποπτος για εμπρηστική επίθεση στη συναγωγή της εβραϊκής κοινότητας της πόλης.


Σύμφωνα με την εφημερίδα «Judische Allgemeine», ο άνδρας φέρεται να πέταξε δοχεία με εύφλεκτο υγρό σε πλαϊνή είσοδο του κτηρίου της συναγωγής, τα οποία πυροδότησε και κατόπιν τράπηκε σε φυγή, για να συλληφθεί λίγο αργότερα.

Τον Ιούλιο του 2014, στην ίδια συναγωγή είχε σημειωθεί επίθεση με μολότοφ, για την οποία συνελήφθησαν δύο άτομα.

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