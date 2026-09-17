Eurostat: Ελλάδα και Γαλλία οι δύο χώρες της Ε.Ε. που μειώθηκε το εισόδημα από το 2010

Τον βαρύ αντίκτυπο της κρίσης χρέους που πέρασε η Ελλάδα αποτυπώνουν τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας στην τελευταία έκδοση για τις συνθήκες διαβίωσης στην Ευρώπη (έκδοση 2026), με την χώρα μας να είναι μεταξύ των δύο μόλις κρατών-μελών της Ε.Ε. που καταγράφουν μείωση εισοδήματος σε σύγκριση με το 2010.

Συνολικά στην Ε.Ε. το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα ήταν κατά 25,4% υψηλότερο σε πραγματικούς όρους το 2025 κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Ρουμανία, με άνοδο 160,2%. Η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Κροατία, η Μάλτα, η Ουγγαρία και οι τρεις βαλτικές χώρες της ΕΕ κατέγραψαν επίσης αύξηση του διάμεσου εισοδήματος κατά τουλάχιστον 50%.

Αντιθέτως, το διάμεσο εισόδημα μειώθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε δύο μόνο χώρες της ΕΕ: στην Ελλάδα (κατά 22,3%) και στη Γαλλία (κατά 0,6%).

Σύμφωνα με την έρευνα της Eurostat, στην Ελλάδα καταγράφεται παράλληλα το υψηλότερο ποσοστό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τουλάχιστον κάποια δυσκολία να τα βγάλουν πέρα, στο 87,1%.

Το δεύτερο υψηλότερο ειναι στη Βουλγαρία με 76,9%, ενώ τα χαμηλότερα σε Γερμανία και Ολλανδία με 18,3% και 19,8% αντίστοιχα. Ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ήταν στο 42,5%. Τα στοιχεία αφορούν το 2025, αν και η έκδοση είναι του 2026.

Η έρευνα της Eurostat δείχνει επίσης ότι το 2025 το 8,8% των ανθρώπων στην ΕΕ δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να διατηρούν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό, από 9,2% το 2024.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφει η Ελλάδα στο 18,1% και το χαμηλότερο η Φινλανδία με 2,6%.

Ο δείκτης υπερφόρτωσης του κόστους στέγασης – το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε νοικοκυριά όπου το συνολικό κόστος στέγασης αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος – είναι ιδιαίτερα υψηλό στην Ελλάδα στο 26,4%, ενώ ακολουθεί η Δανία με 23,4%. Το χαμηλότερο ήταν στην Κύπρο στο 2,4%.

Αρνητική πρωτιά καταγράφεται και στον δείκτη υποκειμενικής φτώχειας – ήτοι στο κατά πόσον οι ίδιοι οι πολίτες θεωρούν ότι είναι φτωχοί – με την Ελλάδα στο 67,2% και την Βουλγαρία να ακολουθεί στο 36,1%. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται σε Γερμανία (7,5%), Ολλανδία (7,3%) και Λουξεμβούργο 7,1%.

Πηγή: capital.gr