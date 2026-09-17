Βουλή: Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Κωνσταντοπούλου εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας

Να αρθεί η βουλευτική ασυλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, για δύο υποθέσεις, εισηγείται προς την Ολομέλεια της Βουλής, στη δεύτερη -κατά σειρά- σημερινή συνεδρίασή της, η κοινοβουλευτική επιτροπή Δεοντολογίας.

Το πρώτο αίτημα υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 6-6-2026 έκθεσης ένορκης εξέτασης μάρτυρα, επέχουσας θέση έγκλησης, αστυνομικού του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας, αναφορικά με την αξιόποινη πράξη της παράβασης του άρθρου 38 παρ. 1, 2, 4 του ν. 4624/2019, περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εν λόγω πράξη φέρεται να τελέστηκε, σε βάρος του συγκεκριμένου αστυνομικού, εντός του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, στις 19-3-2026, καθόσον η κα Κωνσταντοπούλου φέρεται να τον έχει βιντεοσκοπήσει και ακολούθως να έχει αναρτήσει το υλικό αυτό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, χωρίς τη συναίνεσή του.Το δεύτερο αίτημα υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 19-6-2026 έγκλησης του Χριστόφορου Σεβαστίδη, δικαστικού λειτουργού και προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, για τη φερόμενη ως τελεσθείσα αξιόποινη πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης που τελέσθηκε δημόσια και μέσω διαδικτύου κατ΄εξακολούθηση (άρθρο 363 του Ποινικού Κώδικα).Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση της μήνυσης του αστυνομικού, “ναι” στην άρση της βουλευτικής ασυλίας της κας Κωνσταντοπούλου φέρονται να είπαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, “όχι” ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση, ενώ “παρών δήλωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην υπόθεση της μήνυσης Σεβαστίδη, “ναι” φέρονται να είπαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, “όχι” Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ “παρών” δήλωσαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΣΥΡΙΖΑ.