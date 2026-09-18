Θεσσαλονίκη: Από σήμερα η 29η Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας & Χειροτεχνίας στο Πάρκο Νέας Ελβετίας

Από την Παρασκευή 18 έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, το Πάρκο Νέας Ελβετίας φιλοξενεί την 29η Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας & Χειροτεχνίας Θεσσαλονίκης, ένα τριήμερο αφιερωμένο στην οικολογία, τη μικρή παραγωγή, τη χειροτεχνία, τη γνώση, την κοινωνική δράση, τη συλλογικότητα και τον πολιτισμό.

Με κεντρικό θέμα «Ρίζες στη Γη – Δράση στην Κοινωνία», η φετινή Γιορτή ανοίγει έναν χώρο συνάντησης και συμμετοχής, όπου η σχέση με τη γη συναντά τον κοινωνικό προβληματισμό, τη δημιουργία και την καθημερινή ζωή.

Ένα πρόγραμμα που ανοίγει συζητήσεις

Σημαντικό μέρος του προγράμματος αποτελούν οι ομιλίες και οι συζητήσεις γύρω από κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Το Σάββατο, μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθεί βιωματικό εργαστήριο «People’s power» με την Άννα Βλάχου – ψυχολόγο της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, ενώ ακολουθεί η συζήτηση «Οικοκτονία: η περιβαλλοντική καταστροφή ως πτυχή της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη» από το March to Gaza.

Την Κυριακή, η συζήτηση «Η τροφή είναι πολιτική στάση» από το SlowFood Thessaloniki συνδέει τις καθημερινές διατροφικές επιλογές με ευρύτερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Ακολουθούν οι «Σκέψεις για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών» με τον δασολόγο Πέτρο Κακούρο, ενώ η δράση «Σπόροι επανένταξης: Συνδέοντας την οικολογία με την κοινωνική ένταξη» από την ΚΟΙΝΣΕΠ Τρελή Ροδιά φέρνει στο προσκήνιο τη σχέση οικολογίας και κοινωνικής συμμετοχής.

Από τον σπόρο στην τροφή

Η σχέση με τη γη και την παραγωγή βρίσκεται στον πυρήνα της Γιορτής.

Την Κυριακή, οι Σπορίτες Ροδόπης πραγματοποιούν τη δράση «Ετοιμάζουμε σπορείο», απευθυνόμενη σε μικρούς και μεγάλους, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την παρουσίαση «Ο κόσμος του Ελαιολάδου» με τον Οδυσσέα Βλαχάβα από το Σχολείο Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας.

Παράλληλα, όπως σε κάθε Γιορτή, το Πελίτι και οι Σπορίτες Ροδόπης θα διαθέσουν δωρεάν παραδοσιακούς σπόρους, συμβάλλοντας στη διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας.

Στον χώρο της Γιορτής θα βρίσκονται επίσης μικροί παραγωγοί και χειροτέχνες, παρουσιάζοντας προϊόντα, δημιουργίες και τρόπους παραγωγής που βασίζονται στη μικρή κλίμακα, τη γνώση και τη χειροποίητη δημιουργία.

Δράσεις για παιδιά και βιωματικά εργαστήρια

Η Γιορτή απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και το πρόγραμμα της περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις για παιδιά και οικογένειες.

Τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στα «Παιχνίδια του Κόσμου», στην «Κεραμική για παιδιά» με το Hiccup και την Ανθή Σουλτάνη, αλλά και σε δράσεις που συνδέουν το παιχνίδι με τη γνώση και την οικολογία.

Το Σάββατο, ο «Ντετέκτιβ της Ανακύκλωσης» από το WOW Project προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να δουν την ανακύκλωση μέσα από ένα διαφορετικό, βιωματικό πρίσμα.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη εισαγωγή στην υφαντική, μανιταρομαγειρέματα, δράσεις γύρω από την τροφή και την υγεία, καθώς και παρουσιάσεις και εργαστήρια που δίνουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να μάθουν μέσα από τη συμμετοχή.

Τρεις βραδιές με μουσική και πολιτισμό

Η 29η Οικογιορτή δεν σταματά στις συζητήσεις και τα εργαστήρια.

Την Παρασκευή, η ημέρα ολοκληρώνεται με Latin και Brazilian μουσικές από τους Trio Axe.

Το Σάββατο ακολουθεί Rock ’n’ Roll party με τους Jailbreak, ενώ μέσα στο τριήμερο το πρόγραμμα συνδυάζει μουσικές και καλλιτεχνικές δράσεις με το κλίμα της Γιορτής.

Την Κυριακή, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το LEKOL GAME SHOW – Improv Edition, μια διαφορετική θεατρική εμπειρία βασισμένη στον αυτοσχεδιασμό.

Η οικολογία ως πράξη συμμετοχής

Η 29η Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας & Χειροτεχνίας Θεσσαλονίκης προτείνει τρεις ημέρες συνάντησης, ανταλλαγής γνώσεων, δημιουργίας και προβληματισμού.

Ένα τριήμερο όπου η οικολογία δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως τρόπος παραγωγής ή κατανάλωσης, αλλά και ως σχέση με τους ανθρώπους, την κοινότητα και την κοινωνία.

18–20 Σεπτεμβρίου

Πάρκο Νέας Ελβετίας, Θεσσαλονίκη

Είσοδος ελεύθερη

«Ρίζες στη Γη – Δράση στην Κοινωνία»

Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα:

Facebook: Οικογιορτή Θεσσαλονίκης

Instagram: @oikogiorti