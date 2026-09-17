Υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη: “Δεν χορηγούμε άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος” απαντά η σχολή στην Χαβάη για την 56χρονη γιατρό

Από μαιευτήρας-γυναικολόγος μέχρι γκουρού της αναζωογόνησης με θεραπείες «ολιστικής», «κβαντικής» και «σαμανικής» ιατρικής, συστηνόταν η 56χρονη γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μαζί με τον 58χρονο σύζυγό της, έταζαν θεραπείες για σοβαρές ασθένειες σε πελάτες με γερά πορτοφόλια.

Η γιατρός που πλέον βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού, στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου – η οποία θα μεταφερθεί σε άλλες φυλακές – κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, και αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος της. Τόσο η 56χρονη όσο και ο 58χρονος γιατρός «ρίχνουν» τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ για καθυστέρηση του ασθενοφόρου από την στιγμή που κλήθηκε και των διασωστών που έκαναν ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στο Quantum University, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Χονολουλού στην Χαβάη, δήλωνε ότι σπούδασε η 56χρονη γιατρός. Ωστόσο, η σχολή, σύμφωνα με το Live News, αναφέρει ότι δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Επίσης, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα διευκρινίζει ότι δεν παρέχει αυτοτελή εξουσιοδότηση σε φοιτητές ή αποφοίτους για την άσκηση της ιατρικής ή τη διενέργεια ρυθμιζόμενων κλινικών πράξεων.

«Το Quantum University είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, ούτε παρέχει αυτοτελή εξουσιοδότηση σε φοιτητές ή αποφοίτους για την άσκηση της ιατρικής ή τη διενέργεια ρυθμιζόμενων κλινικών πράξεων. Κάθε φοιτητής ή απόφοιτος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την απόκτηση τυχόν επαγγελματικής άδειας, πιστοποίησης, εγγραφής σε μητρώο και ασφάλισης αστικής ευθύνης που απαιτούνται για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της χώρας ή της δικαιοδοσίας στην οποία ασκεί τη δραστηριότητά του», αναφέρει ανακοίνωση του ιδρύματος.