Νατσιός: Βέβαιη η είσοδος της “Νίκης” στη Βουλή

Την βεβαιότητα του για την εκ νέου είσοδο της «Νίκης» στη Βουλή στις επερχόμενες εκλογές, επανέλαβε σε συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα στο MegaNews ο πρόεδρος του κόμματος Δημήτρης Νατσιός.

«Όταν μπήκαμε στη Βουλή προσπάθησαν να μας εξοντώσουν δια της γραφικότητας. Αποδείξαμε όμως ότι είμαστε σοβαροί, έντιμοι και αξιοπρεπείς, υπηρετώντας μόνο τον ελληνικό λαό», είπε ενώ απέδωσε σε σκοπιμότητα τα συμπεράσματα των δημοσκοπήσεων.

«Μήπως οι δημοσκόποι έγιναν δημοκόποι, με σκοπό τη χειραγώγηση του εκλογικού σώματος;» διερωτήθηκε.

Ερωτηθείς για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο κ. Νατσιός απάντησε

«Για πολλούς η ΔΕΘ, ήταν ”δεν”. Ο κ. Μητσοτάκης, δεν έδωσε απολύτως τίποτα. Με τη βενζίνη να οδεύει στα 2,5 ευρώ, η κυβέρνηση απαντά με “μέτρα-ανέκδοτα” όπως ο κουμπαράς, που ουσιαστικά αποτελεί έμμεση τόνωση των τραπεζών. Όταν το 70% των Ελλήνων έχει καταθέσεις κάτω από 1.000 ευρώ και το εισόδημα τελειώνει στις 20 του μηνός, για ποιον κουμπάρα μιλάει ο κ. Μητσοτάκης;» διερωτήθηκε.

Στη συνέχεια, ο κ. Νατσιός κατηγόρησε την κυβέρνηση για την διάθεση 12,1 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή του χρέους, τη στιγμή που ο ελληνικός λαός υποφέρει και παρέθεσε τις παρεμβάσεις που προτείνει η Νίκη για την πάταξη της αισχροκέρδειας: Μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, μηδενικός ΦΠΑ (0%) στα βρεφικά είδη (για την αντιμετώπιση του δημογραφικού), στα νωπά προϊόντα και στα είδη πρώτης ανάγκης και ουσιαστικοί έλεγχοι και διάλυση των καρτέλ και των ολιγοπωλείων.

Τέλος, άσκησε κριτική στην πολιτική των «ήρεμων νερών» και πρότεινε: Την θέσπιση γραμμών βάσης και επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια παντού. Την ανακήρυξη ΑΟΖ μέχρι τη μέση γραμμή οριοθέτηση ΑΟΖ με την Κύπρο με πλήρη επήρεια όλων των νησιών και απόρριψη της φοβοπάθειας και του τουρκικού casus belli.