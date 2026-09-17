Αιγαίο: Νέες παραβιάσεις από τουρκικά F-16 και UAV

Στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο πέταξαν σήμερα, Πέμπτη, τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 και ένα μη επανδρωμένο σκάφος, χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης.

Τα τουρκικά αεροσκάφη F-16 και το UAV έκαναν συνολικά 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Το τουρκικό μη επανδρωμένο σκάφος πραγματοποίησε και μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.

Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 17η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

Σχηματισμοί: 1 (1×2 F-16)

Μεμονωμένα: 1 UAV

Σύνολο αεροσκαφών: 3

Οπλισμένα: –

Παραβάσεις: 4 (1 από τα F-16 και 3 από το UAV)

Παραβιάσεις: 1 (από το UAV)

Εμπλοκές: –

Περιοχή : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο