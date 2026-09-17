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Σερβία: Ο Βούτσιτς εγκαινίασε εργοστάσιο συναρμολόγησης ισραηλινών drones

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THESTIVAL TEAM

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Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε σήμερα ότι η Σερβία εγκαινίασε ένα εργοστάσιο συναρμολόγησης προηγμένης τεχνολογίας μη επανδρωμενων αεροσκαφών (drones) ισραηλινής κατασκευής, το οποίο θα προμηθεύει τον σερβικό στρατό και τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών.

Το εργοστάσιο θα συναρμολογεί «τελευταίας τεχνολογίας» ισραηλινού σχεδιασμού drones, ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτηση του στο Instagram.

Στο εργοστάσιο θα απασχολούνται περίπου 100 εργαζόμενοι.

Η κυβέρνηση και οι ισραηλινοί εταίροι της αναμένεται να ανοίξουν τουλάχιστον τρία ακόμη εργοστάσια στη χώρα, πρόσθεσε ο ίδιος.

Δεν προσκλήθηκαν δημοσιογράφοι να επισκεφθούν τη νέα αυτή μονάδα λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα της παραγωγικής διαδικασίας.

Ο Βούτσιτς έδωσε στη δημοσιότητα μόνο περιορισμένο οπτικό υλικό από την μονάδα, αναφέροντας ότι το κοινό θα εντυπωσιαζόταν από το τι παράγεται εκεί.

Σερβία

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