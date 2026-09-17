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“Βολές” Τραμπ σε Ευρώπη για Καναδά: “Θα επιβάλλουμε δασμούς ή θα διακόψουμε το εμπόριο”

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Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα» εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία με την Ουάσιγκτον, αλλά «δεν είναι ακόμη έτοιμη». Παράλληλα, ο ίδιος εξαπέλυσε νέες «βολές» κατά της Ευρώπης, αντιδρώντας στο σχέδιο για στενότερη θεσμική σύνδεση με τον Καναδά.

«Και αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ σύντομα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι το Ιράν έχει προσεγγίσει τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη συμφωνία.

«Μας τηλεφωνούν και λένε: “Θέλουμε να κάνουμε συμφωνία”. Δεν είναι ακόμη έτοιμοι. Μπορούμε να έχουμε συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή θελήσουμε», υποστήριξε.

Στις δηλώσεις του συνέδεσε τις διεθνείς εξελίξεις και με την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ, εξαπολύοντας επίθεση στους Δημοκρατικούς.

«Οι Δημοκρατικοί οδήγησαν την Αμερική σε μια σκοτεινή εποχή και εμείς τη μετατρέψαμε σε μια χρυσή εποχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν κάνουμε πλέον εμπόριο μαζί σας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έστρεψε στη συνέχεια τα πυρά του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενος στο σχέδιο για στενότερη θεσμική σύνδεση του Καναδά με την ΕΕ.

«Το βρίσκω γελοίο», είπε, αναφερόμενος στην πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι, εφόσον κρίνει μια τέτοια κίνηση «εχθρική» προς τις ΗΠΑ, θα μπορούσε να απαντήσει με βαρείς τελωνειακούς δασμούς ή ακόμη και με διακοπή των εμπορικών συναλλαγών.

«Γιατί να στηρίζουμε τόσες χώρες στην Ευρώπη; Εμείς στηρίζουμε τα ευρωπαϊκά κράτη», είπε. Και πρόσθεσε: «Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πούμε: “Ξέρετε κάτι; Δεν κάνουμε πλέον εμπόριο μαζί σας”. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα από όσα έχουν».

«Οι δύο ηγέτες μισούν ο ένας τον άλλον»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εστιάζοντας στην ένταση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών.

«Οι δύο ηγέτες μισούν ο ένας τον άλλον τόσο πολύ. Το μίσος είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο πόλεμος είναι πολύ ενδιαφέρων», δήλωσε.

Παράλληλα, συνέδεσε τη σύγκρουση με την άνοδο των τιμών των καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι «αυτός είναι ο πόλεμος που ανεβάζει τις τιμές του ντίζελ».

Εμφανίστηκε, πάντως, αισιόδοξος και για την εξέλιξη αυτού του πολέμου, επαναλαμβάνοντας ότι «όλα θα τελειώσουν πολύ σύντομα».

Πηγή: cnn.gr

Ντόναλντ Τραμπ

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