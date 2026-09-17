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Γερμανία: Συνελήφθη Ιρακινός ύποπτος για σχεδιασμό τρομοκρατικού χτυπήματος

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THESTIVAL TEAM

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Στα χέρια της αστυνομίας της Γερμανίας κατέληξε ο 24χρονος Ιρακινός Γκαϊλάν Αλ-Μ. νωρίτερα σήμερα (17/9/2026), αφού συνελήφθη στο Βρανδεμβούργο ως ύποπτος για συμμετοχή στο «Ισλαμικό Κράτος» και για τον σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, ο Ιρακινός, ο οποίος συνελήφθη στο Μπαρνίμ του Βρανδεμβούργου της Γερμανίας, θεωρείται υποστηρικτής του ISIS και πιστεύεται ότι σκόπευε να κάνει τρομοκρατική επίθεση σε άτομα τα οποία θεωρούσε «άπιστους».

Ο πρώτος στόχος θα ήταν μια εκκλησία στη Βρέμη και για αυτό είχε ήδη προμηθευθεί πυροβόλο όπλο, ενώ είχε στρατολογήσει ακόμη ένα άτομο, το οποίο ωστόσο παραμένει άγνωστο. Η προσπάθεια στρατολόγησης περισσότερων ατόμων πάντως είχε ναυαγήσει.

Έχει τεθεί σε προδικαστική κράτηση και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα σύστασης τρομοκρατικής οργάνωσης, προετοιμασία σοβαρής πράξης βίας που θέτει σε κίνδυνο το κράτος, καθώς και για παραβίαση του νόμου περί όπλων.

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