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Ζαχαράκη για τον θάνατο της μαθήτριας στην Κοζάνη: “Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε ένα νέο παιδί”

Intime
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«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε ένα νέο παιδί, μια μαθήτρια του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης» σημείωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, για τον θάνατο της 16χρονης μαθήτριας.

«Αυτές τις δύσκολες ώρες, η σκέψη μου βρίσκεται πρώτα από όλα στην οικογένειά της, στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, στους εκπαιδευτικούς της και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα που δοκιμάζεται από μια τόσο οδυνηρή απώλεια», συμπλήρωσε η υπουργός.

Όπως διευκρίνισε, «οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του σχολείου ενήργησαν άμεσα, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και κάνοντας ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να βοηθήσουν τη μαθήτριά τους».

Ανέφερε ακόμη ότι «το παιδί βρισκόταν υπό παρακολούθηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό του σχολείου, ενώ αμέσως επιχειρήθηκε ΚΑΡΠΑ από εκπαιδευμένο καθηγητή και χρησιμοποιήθηκε ο απινιδωτής που διέθετε η σχολική μονάδα».

Παράλληλα, η κυρία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι «αύριο θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από όλες τις δομές της εκπαίδευσης, προκειμένου να είναι δίπλα στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, αλλά και στους εκπαιδευτικούς, παρέχοντας την αναγκαία ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη».

Επεσήμανε ότι «τέτοιες ώρες, προέχει η φροντίδα, η διακριτικότητα και η προστασία των παιδιών» και τόνισε πώς «είμαστε και θα παραμείνουμε δίπλα στους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς της».

Τέλος, εξέφρασε τα ειλικρινή και βαθιά της συλλυπητήρια στους γονείς, στην οικογένεια και στους ανθρώπους που αγαπούσαν τη 16χρονη μαθήτρια.

Κοζάνη Σοφία Ζαχαράκη

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