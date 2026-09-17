Σε κρίσιμη κατάσταση 16χρονη που έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της στη Νάξο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μία 16χρονη, η οποία το βράδυ της Τετάρτης (16/9) κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της σε χωριό της Νάξου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades.gr, η ανήλικη φέρεται να επέστρεψε στο σπίτι της αργά χθες το βράδυ. Η 16χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Νοσοκομείο Νάξου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Το κορίτσι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται σταθερή. Ωστόσο, οι γιατροί παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς την εξέλιξη της υγείας της.

Παράλληλα, οι Αρχές διεξάγουν συνθήκες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.