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Θεσσαλονίκη: Κλειστοί αύριο τέσσερις σταθμοί του μετρό – Τι ώρα κατεβάζουν ρολά

Αρχείο Intime
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Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο το απόγευμα τέσσερις σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της προγραμματισμένης πορείας για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Πρόκειται για τους σταθμούς «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι θα είναι κλειστοί από τις 16:00. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκέντρωση για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 αύριο στην πλατεία Καμάρας ενώ θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία

“Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 16.00, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού”.

Θεσσαλονίκη

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