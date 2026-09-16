Πλημμύρες στο Νεπάλ: Το 7% των σορών έχει αναγνωριστεί, 5.200 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται

Μόνον περίπου το 7% των σορών των νεκρών που έχουν περισυλλεγεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ έχουν αναγνωριστεί, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος του έργου που απαιτείται να γίνει ώστε χιλιάδες οικογένειες να μάθουν για την τύχη αγαπημένων τους προσώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Εβδομάδες μετά τη φονική κατολίσθηση και τις πλημμύρες που προκλήθηκαν στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα από την κατάρρευση παγετώνα στις 26 Αυγούστου, συγγενείς εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις από τις αρχές καθώς σβήνουν οι ελπίδες για την εξεύρεση επιζώντων.

Περίπου 5.200 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 636 αλλοδαπών, μετά την καταστροφή που σάρωσε ορεινές κοινότητες και υδροηλεκτρικά εργοστάσια, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 1.399 ανθρώπους, αναφέρει σε δήλωσή της που εστάλη στο Reuters η Εθνική Αρχή Μείωσης του Κινδύνου και Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ.

Η υπηρεσία αυτή σημείωσε ότι έχει συλλέξει δείγματα DNA από 1.206 σορούς και 1.889 δείγματα από μέλη των οικογενειών των αγνοουμένων. Παρόλα αυτά, συνολικά μόνον 105 σοροί έχουν αναγνωριστεί και παραδοθεί σε μέλη της οικογένειάς τους, πρόσθεσε.

Οι αρχές έχουν αναπτύξει drones με θερμικές κάμερες και ελικόπτερα στις έρευνες και έχουν φέρει ειδικούς για τη διάσωση εργατών που έχουν παγιδευτεί σε σήραγγες.

Οι έρευνες για τους αγνοουμένους έχουν οδηγήσει σε ορισμένες αξιοσημείωτες διασώσεις ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί σε σήραγγες υδροηλεκτρικών εργοστασίων του Νεπάλ.

Ωστόσο η τακτική ροή πληροφοριών για τις προσπάθειες διάσωσης που υπήρχε κάποια στιγμή έχει επιβραδυνθεί, σύμφωνα με οικογένειες ξένων πολιτών.

«Οι στενοί χώροι με αέρα, το δύσκολο γεωγραφικά ορεινό έδαφος και το μέγεθος των ερειπίων που έχουν συσσωρευτεί αποτελούν τις μέγιστες προκλήσεις για τον εντοπισμό των αγνοουμένων», σύμφωνα με την υπηρεσία.

Αυτή προσέθεσε ότι παρέχει τακτικά ενημερώσεις στις πρεσβείες και τις οικογένειες μέσω άμεσων και έμμεσων διαύλων.