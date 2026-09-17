Με Μοκόκα στο Βελιγράδι ο Άρης – Αναλυτικά η αποστολή για το παιχνίδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα

Ο Άνταμ Μοκόκα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Άρη για το Βελιγράδι και το νέο δυνατό τεστ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (18/09, 20:00).

Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ ακολουθεί την αποστολή του Άρη, καθώς έχει ξεπεράσει σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα τραυματισμού, που αντιμετώπισε στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού.

Το τελευταίο διάστημα έκανε ατομικό πρόγραμμα, ενώ μέσα στην εβδομάδα συμμετείχε και σε κομμάτια των ομαδικών προπονήσεων.

Η συμμετοχή του στην κιτρινόμαυρη αποστολή δε σημαίνει απαραιτήτως πως θα κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη. Αυτό θα ξεκαθαρίσει λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, ενώ στα “Μαυροσκούφεια” αναμένεται να είναι κανονικά παρών.

Αντίθετα, εκτός παραμένουν οι Στέφαν Γιόβιτς, Στέλιος Πουλιανίτης και Γιώργος Τανούλης, με τους δύο πρώτους να είναι κοντά στην επιστροφή τους στις προπονήσεις.

Αναλυτικά η ενημέρωση των “κιτρινόμαυρων”:

“Ο Άρης θα αντιμετωπίσει αύριο Παρασκευή (18/09, 20:00 ώρα Ελλάδας) τον Ερυθρό Αστέρα στη «Belgrade Arena Aleksandar Nikolic» του Βελιγραδίου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για την ερχόμενη σεζόν.

Η προετοιμασία της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη για τον αυριανό αγώνα ολοκληρώθηκε σήμερα (17/09) με μία μεσημεριανή προπόνηση, στο «Nick Galis Hall» και η αποστολή αναχώρησε το απόγευμα αεροπορικώς για το Βελιγράδι.

Την αποστολή ακολουθεί ο Adam Mokoka, ο οποίος τις τελευταίες δύο μέρες πήρε μέρος σε μέρη της προπόνησης, χωρίς πάντως να έχει πολλές πιθανότητες για να αγωνιστεί. Στη Θεσσαλονίκη παρέμειναν οι Stefan Jovic, Στέλιος Πουλιανίτης, Γιώργος Τανούλης, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αναμένεται να αφιχθεί στο Βελιγράδι αύριο, μετά την ολιγοήμερη άδεια που έλαβε.

Οι παίκτες που ταξιδεύουν στη σερβική πρωτεύουσα είναι οι:

Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ

Jeremiah Robinson – Earl

Βασίλης Τολιόπουλος

Neno Dimitrijevic

Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου

Λευτέρης Μποχωρίδης

Matt Morgan

E. J. Liddell

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Κώστας Αντετοκούνμπο

Kem Birch

Adam Mokoka

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το σερβικό συνδρομητικό κανάλι Arena Sport TV”.