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Χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς: Υψηλός κίνδυνος σήμερα σε Αττική, Εύβοια και 10 ακόμα περιοχές

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, προβλέπεται για σήμερα, Πέμπτη (17/09), σε Αττική, Εύβοια και δέκα ακόμα περιοχές, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός στις εξής περιοχές:

  • Αττική
  • Εύβοια
  • Μυτιλήνη
  • Σκύρο
  • Χίο
  • Ψαρά
  • Σάμο
  • Ικαρία
  • Κυκλάδες
  • Ρέθυμνο
  • Ηράκλειο
  • Λασίθι

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Πολιτική Προστασία

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