MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 34χρονη που έκλεψε από κατάστημα courier τέσσερα δέματα με ηλεκτρονικές συσκευές

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στη σύλληψη μίας 34χρονης γυναίκας προχώρησαν χθες το πρωί στην περιοχή της Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η γυναίκα συνελήφθη διότι έκλεψε από κατάστημα ταχυμεταφορών τέσσερα δέματα, που περιείχαν ηλεκτρονικές συσκευές και από κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών διάφορα προϊόντα συνολικής αξίας 150 ευρώ καθώς και χρηματικό ποσό και προσωπικά έγγραφα από τσάντα υπαλλήλου.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Συνάντηση Νέστορα με τον Αγγελούδη στο δημαρχείο – Τι συζήτησαν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ποιος είναι ο υπνοθεραπευτής που του έστειλε τη φωτογραφία η 56χρονη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Θέλετε να τρομοκρατήσετε την κοινωνία, ψάχνετε βαρβάρους – Οι βάρβαροι δεν υπάρχουν πια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Χριστοδουλάκης: Η επόμενη Βουλή είναι αυτή που αλλάζει το περιεχόμενο του Συντάγματος

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται επίδομα στέγασης, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και αναπηρικά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Κατερίνη: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής