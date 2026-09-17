Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 34χρονη που έκλεψε από κατάστημα courier τέσσερα δέματα με ηλεκτρονικές συσκευές
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THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη μίας 34χρονης γυναίκας προχώρησαν χθες το πρωί στην περιοχή της Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η γυναίκα συνελήφθη διότι έκλεψε από κατάστημα ταχυμεταφορών τέσσερα δέματα, που περιείχαν ηλεκτρονικές συσκευές και από κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών διάφορα προϊόντα συνολικής αξίας 150 ευρώ καθώς και χρηματικό ποσό και προσωπικά έγγραφα από τσάντα υπαλλήλου.
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