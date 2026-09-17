Τρινκιέρι: “Αν έλεγες πριν έξι μήνες ότι ο ΠΑΟΚ θα ήταν εδώ, θα σε έλεγαν τρελό”

Σε ένα από τα πιο λαμπερά τουρνουά της προετοιμασίας, το «Παύλος Γιαννακόπουλος», δίνει το «παρών» ο ΠΑΟΚ, δηλώνοντας παρών δίπλα σε κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ όπως ο Παναθηναϊκός, η Παρτίζαν και η Μπουργκ.

Στη συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης, οι προπονητές και οι αρχηγοί των τεσσάρων κλαμπ τοποθετήθηκαν ενόψει των αγώνων, με τον τεχνικό του Δικεφάλου, Αντρέα Τρινκιέρι, να κλέβει την παράσταση με τις δηλώσεις του.

Ο Ιταλός προπονητής εξέφρασε την υπερηφάνειά του για τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ στο σπουδαίο αυτό μπασκετικό ραντεβού, υπογραμμίζοντας την τεράστια απόσταση που διανύθηκε τους τελευταίους μήνες. Παράλληλα, έθεσε το σύνθημα ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων, σημειώνοντας πως το ζητούμενο στα φιλικά δεν είναι η τωρινή εικόνα, αλλά το ταβάνι που μπορεί να φτάσει η ομάδα στη νέα σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Αντρέα Τρινκιέρι στη συνέντευξη Τύπου:

«Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που είμαστε εδώ. Πριν από έξι μήνες, αν έμπαινε κάποιος στα γραφεία του ΠΑΟΚ και έλεγε ότι θα ήμασταν εδώ σήμερα, θα τον αποκαλούσαμε τρελό. Είναι τιμή μας που είμαστε εδώ κι όταν σκέφτομαι μία λέξη για τα όσα βλέπω γύρω μου, αυτό είναι ότι το μέγεθος του μπάσκετ είναι μεγάλο. Βρισκόμαστε σε ένα τουρνουά προετοιμασίας. Δεν θέλω να δω πού είμαστε, αλλά πού μπορούμε να φτάσουμε, ποιοι μπορούμε να είμαστε. Σε μια εβδομάδα θα ξεκινήσει η σεζόν και η προετοιμασία θα είναι παρελθόν».

Για την πορεία της Παρτιζάν:

«Έχει να κάνει με το πώς θα είναι δομημένη η σεζόν. Όσο θα περνάει ο καιρός, η ομάδα θα βελτιώνεται. Είναι τόσο πολλά τα παιχνίδια που κανείς δεν ξέρει. Έχει ταλαντούχαα γκαρντ και ψηλούς. Ο καθρέφτης θα είναι το γήπεδο».