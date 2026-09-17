Α.Σδούκου: Στις μεταρρυθμίσεις o σωστός χρόνος είναι το “τώρα” και όχι το “αργότερα”

Στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, στη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και στην «εκλογική προοπτική της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στη Naftemporiki TV και στο ΕΡΤnews.

«Η κυβέρνηση παρεμβαίνει πάντα όποτε χρειάζεται»

Στο μέτωπο της ενέργειας, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «όπως φαίνεται μπαίνουμε σε μια περίοδο κατά την οποία θα έχουμε αυξημένες τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια, αλλά να είναι όλοι οι πολίτες βέβαιοι ότι το υπουργείο Οικονομικών, ο υπουργός και ο πρωθυπουργός θα παρέμβουν εφόσον χρειαστεί. Να είναι βέβαιοι ότι δεν θα μείνει κανένας αβοήθητος, δεν θα μείνει κανένας μόνος», προσθέτοντας πως η κυβέρνηση το έχει αποδείξει.

Υπογράμμισε, δε, ότι η αύξηση των τιμών στα καύσιμα και στην ενέργεια αποτελεί διεθνή πρόκληση και ότι «η Ευρώπη, βλέποντας πως η κρίση επηρεάζει την ευρωπαϊκή αγορά, δημιουργεί πίεση στον πληθωρισμό και τελικά φτάνει στην τσέπη του πολίτη, θα πρέπει να προχωρήσει σε μια συνολική πρωτοβουλία».

«Δραπέτευσε από την ευθύνη το ΠΑΣΟΚ»

Η κ. Σδούκου έδωσε έμφαση «στην απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μην στηρίξει με την ψήφο του τη συνταγματική αναθεώρηση», σημειώνοντας ότι «για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης δραπέτευσαν από την ευθύνη τους».

«Έχουμε σήμερα μία αντιπολίτευση η οποία αρνείται να συζητήσει δημιουργικά», είπε, και συνέχισε: «Έχει επιλέξει να πάει να καθίσει εκεί σε μια γωνιά και να πετροβολεί τα πάντα. Κάνει ακριβώς το αντίθετο από ό,τι είχαμε κάνει εμείς στο παρελθόν, όταν στη μεγάλη συνταγματική αναθεώρηση που έγινε το 2001 προσήλθαμε με δημιουργικό τρόπο και μπορέσαμε να πετύχουμε συναινέσεις που πήγαν τη χώρα ένα βήμα μπροστά τότε».

Όπως είπε, «αυτή η κυβέρνηση άνοιξε το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης και έκανε μία πρόταση για μεγάλες τομές, για ζητήματα που μας απασχολούν σε μία κοινωνία, σ’ έναν κόσμο που αλλάζει, ενώ εδώ και δεκαετίες έχουν μείνει κολλημένα πίσω. Από τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης μέχρι την αξιολόγηση στο Δημόσιο έχουμε να κάνουμε με σημαντικές προτάσεις.

«Γιατί να μην μπορεί ένας Έλληνας γονιός να σπουδάσει το παιδί του εδώ;»

Ερωτώμενη συγκεκριμένα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η κ. Σδούκου υποστήριξε ότι «η υπόθεση των μη κρατικών πανεπιστημίων έχει κριθεί. Δεν νομίζω ότι την αμφισβητεί κανείς πλέον, ο πυρήνας έχει κριθεί. Από κει και πέρα, αυτό που κρίθηκε από τη Δικαιοσύνη αφορούσε κάποιες πλημμέλειες, θα σας έλεγα διοικητικής φύσεως περισσότερο, και τα αρμόδια όργανα θα θεραπεύσουν αυτές τις ατέλειες που υπήρχαν. Οι δε φοιτητές –όπως και το αρμόδιο υπουργείο έχει τονίσει– δεν πρέπει να ανησυχούν. Δεν τίθεται κάποιο θέμα για τις σπουδές τους».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε, επίσης, ότι «εκτός από το νομικό κομμάτι, υπάρχει και το πολιτικό και το κοινωνικό. Πάρα πολλοί γονείς πληρώνουν και στέλνουν τα παιδιά τους στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, οπουδήποτε αλλού. Γιατί να μην μπορεί ένας Έλληνας γονιός να σπουδάσει το παιδί του εδώ σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο ή να ’ρθει ένα ξένο παιδί στη χώρα μας και να σπουδάσει εδώ; Γιατί να μη θέλουμε να δημιουργήσουμε μία νέα αγορά; Λέμε τόσα χρόνια ότι η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να γίνει κέντρο εκπαίδευσης, ότι είναι ένα από τα πλεονεκτήματά μας λόγω και της ιστορίας μας. Γιατί να το εμποδίζουμε στην πράξη; Γιατί να εμποδίζουμε την ανάπτυξη ενός χώρου που –με αυστηρές προδιαγραφές και ποιότητα– θα δημιουργήσει μια ολόκληρη οικονομία, απασχολώντας από καθηγητές και ερευνητές έως διοικητικό προσωπικό».

Όσον αφορά την κριτική για τον χρόνο κατά τον οποίο ανοίγουν συγκεκριμένα μεταρρυθμιστικά ζητήματα, όπως αυτό των μη κρατικών πανεπιστημίων, η κ. Σδούκου σημείωσε πως «όταν πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που πηγαίνουν μπροστά τη χώρα, η ορθή απάντηση είναι πως το σωστό timing είναι τώρα» καθώς διαφορετικά «δεν θα υπήρχε ποτέ timing».

«Αποτέλεσμα και μετρημένα λόγια, θα φέρουν θετικό εκλογικό αποτέλεσμα»

Ερωτώμενη για τις δημοσκοπήσεις, τόνισε ότι «αν δει κάποιος τα ποσοστά, η Νέα Δημοκρατία δικαιούται να υποστηρίζει ότι είναι εφικτό να διεκδικήσει την αυτοδυναμία». Έθεσε μάλιστα την «αξιοπιστία» και «τα απτά αποτελέσματα» στο επίκεντρο της εκλογικής αξιολόγησης της κυβέρνησης.

«Ο κόσμος είναι αυτός που θα αποφασίσει φυσικά, αλλά βλέπουμε ότι δεν πείθεται από τα μεγάλα λόγια και τα όσα τάζει η αντιπολίτευση. Για μας ο πολιτικός σκοπός και στόχος είναι μία αυτοδύναμη κυβέρνηση και θα έλεγα ότι υπάρχει η κοινωνική και πολιτική δυναμική για να επιτευχθεί αυτό, αρκεί να είμαστε σοβαροί, μετρημένοι στα λόγια μας, ταπεινοί και πολύ αποτελεσματικοί στη δουλειά που κάνουμε», είπε.